Рязанцы вновь пожаловались на «рыбный» запах воды

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Рязанцы вновь
«В Кальном опять из крана пахнет непонятно чем, руки неприятно мыть, не говорю даже о готовке или умывании», — рассказала девушка.
Ранее сообщалось, что вода с неприятным запахом течет из кранов домов на улице Фирсова, на Касимовском шоссе, на улицах Зубковой, Шереметьевской и Песоченской. Горожане отмечают, что брезгуют готовить еду с такой водой, умываться ей и купать детей.
В «Водоканале» РЗН. инфо
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