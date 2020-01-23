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В четверг, 23 января, зампред правительства Евгений Беленецкий обсудил с жителями Ряжска варианты строительства обхода платного путепровода. Участникам встречи предложили на выбор четыре варианта объездного пути.
Более подходящим вариантом для присутствующих стало размещение объездной дороги по улице Новоряжской до переезда 318 км. Далее по плану нужно ехать по улицам Пожалостина и Мичуринской.
Как отметил докладчик, начальник Ряжского ДРСУ Юрий Дацких, дорога должна выдерживать нагрузку в 12 тонн на ось, чтобы по ней могли передвигаться фуры. Заявленная стоимость полотна составила около 270 миллионов.
Председатель Ряжской райдумы Олег Мокроусов добавил, что основная задача строительства как путепровода, так и обходной дороги — отвести весь транспортный поток от города.
Евгений Беленецкий заявил, что в процессе обсуждения и подготовки работ в предварительный маршрут дороги внесут изменения, и порекомендовал продумывать вариант альтернативной дороги «на перспективу».
Представитель инициативной группы Ольга Ряжская в беседе с корреспондентом РЗН. инфо рассказала, что такой вариант не подходит.
«На переезде 318 км вновь придется стоять. По сути, просто с одного переезда на другой жителей города гоняют. Нам нужна связь с центром города, — отметила Ряжская. — Выбранный вариант хорош как вариант объезда, а не альтернатива для шести тысяч жителей».
Напомним, о строительстве платного путепровода в Ряжском районе
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