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В рязанском перинатальном центре появился новый аппарат УЗИ. Об этом сообщил
В пресс-службе отметили, что преимущество прибора в том, что он мобильный. Аппарат можно подвезти к любому инкубатору и провести обследование: оценить работу кровотока, исследовать функциональную структуру органов. При этом обследование не беспокоит новорожденного.
«Новый аппарат УЗИ обладает максимально детализированным изображением, он помогает выявлять любые отклонения в работе внутренних органов», — отметил заместитель главврача центра Андрей Дмитриев.
Напомним, ранее в учреждении появились
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