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14:07, 14 января 2020 157
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В рязанском перинатальном центре появились новые инкубаторы для новорожденных

В рязанском перинатальном центре появились новые инкубаторы для новорожденных

В рязанском перинатальном центре появились новые инкубаторы для новорожденных. Их установили в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, сообщил сайт регионального минздрава.

Среди преимуществ оборудования отмечается панель управления, сложная система сигнализаций и автоматический мониторинг показателей здоровья. Инкубаторы-кувезы предназначены для второго этапа выхаживания — для тех детей, которых уже перевели из реанимации.

«Аппаратура сама контролирует артериальное давление, частоту дыхания, сердечные сокращения, насыщение крови кислородом. Вес ребенка также измеряется автоматически. Если потребуется провести флюорографию или другие исследования, конструкция инкубатора также поможет это сделать с минимальным беспокойством для крошечного пациента», — говорится в сообщении.


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