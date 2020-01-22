Рязанская область получила новые машины скорой помощи

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Муниципальные образования Рязанской области получили 16 новых машин скорой помощи. Ключи от них в среду, 22 января, вручил губернатор Николай Любимов.
Автомобили закупили за счет средств федерального бюджета. Два из них представляют собой современные реанимобили, еще десять — передвижные медкомплексы первичной медико-санитарной помощи для оказания услуг жителям населенных пунктов с численностью до ста человек. Техника оснащена оборудованием.
«От скорости доставки пациента в больницу зачастую зависит его жизнь. Уверен, что получение современных специализированных машин положительно скажется на качестве медицинского обслуживания жителей, в том числе в отдаленных районах, создаст более комфортные условия для врачебных бригад и пациентов», — сказал глава региона.
Любимов также вручил
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИван Голунов потребовал от государства извинений
|
cледующая новость →Школам региона передали 17 новых автобусов
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.