Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:27, 22 января 2020 116
 0    0

Рязанская область получила новые машины скорой помощи

Рязанская область получила новые машины скорой помощи

Муниципальные образования Рязанской области получили 16 новых машин скорой помощи. Ключи от них в среду, 22 января, вручил губернатор Николай Любимов.

Автомобили закупили за счет средств федерального бюджета. Два из них представляют собой современные реанимобили, еще десять — передвижные медкомплексы первичной медико-санитарной помощи для оказания услуг жителям населенных пунктов с численностью до ста человек. Техника оснащена оборудованием.

«От скорости доставки пациента в больницу зачастую зависит его жизнь. Уверен, что получение современных специализированных машин положительно скажется на качестве медицинского обслуживания жителей, в том числе в отдаленных районах, создаст более комфортные условия для врачебных бригад и пациентов», — сказал глава региона.

Любимов также вручил ключи от новых школьных автобусов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

Рассеянные контрагенты. Какие документы на недвижимость чаще всего забывают рязанцы

В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 4 523
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
16:05, 9 января 2020 1 446
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
9:46, 17 января 2020 1 721
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:25, 13 января 2020 2 720
Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность
13:43, 10 января 2020 1 464
Вечером в пятницу рязанцы увидят лунное затмение
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум