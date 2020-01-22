Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:23, 22 января 2020 108
 0    0

Школам региона передали 17 новых автобусов

Школам региона передали 17 новых автобусов

Школам муниципальных образований региона передали 17 новых автобусов. Ключи от них губернатор Николай Любимов вручил в среду, 22 января.

Автомобили закупили за счет средств федерального бюджета. По словам главы региона, новый транспорт позволит детям из сельских населенных пунктов добираться до места учебы с комфортом и в безопасности.

«Все машины современные, хорошо оборудованные, отвечают необходимым требованиям и оснащены системой навигации ГЛОНАСС и тахометрами. Уверен, что их оценят и учителя, и ученики», — сказал Любимов.

Губернатор также вручил ключи от машин скорой помощи.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 4 523
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
16:05, 9 января 2020 1 446
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
9:46, 17 января 2020 1 721
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:25, 13 января 2020 2 720
Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность
13:43, 10 января 2020 1 464
Вечером в пятницу рязанцы увидят лунное затмение
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум