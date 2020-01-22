Школам региона передали 17 новых автобусов

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Школам муниципальных образований региона передали 17 новых автобусов. Ключи от них губернатор Николай Любимов вручил в среду, 22 января.
Автомобили закупили за счет средств федерального бюджета. По словам главы региона, новый транспорт позволит детям из сельских населенных пунктов добираться до места учебы с комфортом и в безопасности.
«Все машины современные, хорошо оборудованные, отвечают необходимым требованиям и оснащены системой навигации ГЛОНАСС и тахометрами. Уверен, что их оценят и учителя, и ученики», — сказал Любимов.
Губернатор также вручил
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