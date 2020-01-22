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15:11, 22 января 2020 218
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Появилось видео с моментом нападения на полицейских у рязанского ТЦ

Появилось видео с моментом нападения на полицейских у рязанского ТЦ

Появилось видео с моментом нападения на полицейских у рязанского торгового центра. Ролик РЗН. инфо предоставила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 24 декабря 2019 года. На одной из парковок ТЦ молодые люди устроили драку. Очевидцы вызвали правоохранителей, но один из участников конфликта не подчинился законным требованиям полицейских и попытался скрыться на машине ВАЗ-21099.

После того, как автомобиль нарушителя заблокировали сотрудники, молодой человек оказал сопротивление и ударил полицейского.

Следователи рассказали, что подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.


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