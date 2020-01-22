Появилось видео с моментом нападения на полицейских у рязанского ТЦ

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Появилось видео с моментом нападения на полицейских у рязанского торгового центра. Ролик РЗН. инфо предоставила пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошел вечером 24 декабря 2019 года. На одной из парковок ТЦ молодые люди устроили драку. Очевидцы вызвали правоохранителей, но один из участников конфликта не подчинился законным требованиям полицейских и попытался скрыться на машине ВАЗ-21099.
После того, как автомобиль нарушителя заблокировали сотрудники, молодой человек оказал сопротивление и ударил полицейского.
Следователи рассказали, что подозреваемого
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТрое рязанцев пойдут под суд за незаконное обналичивание 20 миллионов
|
cледующая новость →Собственник и арендатор турлатовской свалки обжаловали решение суда о запрете ее использования
В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.