В Рязани задержали мужчину, напавшего на полицейских у торгового центра

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В Рязани задержали мужчину, который напал на полицейских у торгового центра. Об этом сообщила
Инцидент произошел вечером 24 декабря 2019 года. На одной из парковок ТЦ молодые люди устроили драку. Очевидцы вызвали правоохранителей, но один из участников конфликта не подчинился законным требованиям полицейских и попытался скрыться на машине ВАЗ 21099.
После того, как автомобиль нарушителя заблокировали сотрудники, молодой человек оказал сопротивление и ударил полицейского.
«Решится вопрос об избрании меры пресечения подозреваемого в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото ГТРК «Ока»
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