Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:00, 22 января 2020 228
 0    0

В Рязани задержали мужчину, напавшего на полицейских у торгового центра

В Рязани задержали мужчину, напавшего на полицейских у торгового центра

В Рязани задержали мужчину, который напал на полицейских у торгового центра. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 24 декабря 2019 года. На одной из парковок ТЦ молодые люди устроили драку. Очевидцы вызвали правоохранителей, но один из участников конфликта не подчинился законным требованиям полицейских и попытался скрыться на машине ВАЗ 21099.

После того, как автомобиль нарушителя заблокировали сотрудники, молодой человек оказал сопротивление и ударил полицейского.

«Решится вопрос об избрании меры пресечения подозреваемого в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото ГТРК «Ока»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

«Мармакс» рассказал о коммерческой недвижимости в центре Рязани

Подробности о коммерческой недвижимости «Мармакс» можно узнать по телефону 500-005.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 808
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
8:13, 16 января 2020 4 476
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
16:05, 9 января 2020 1 438
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
9:46, 17 января 2020 1 714
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
14:06, 8 января 2020 1 621
Мэр Рязани сравнила незагоревшуюся елку со снежинкой на Олимпиаде в Сочи 3
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум