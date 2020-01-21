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20:22, 21 января 2020 124
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В Рязани выпустили новый учебник о природе региона

В Рязани выпустили новый учебник о природе региона

В Рязани выпустили новый учебник о природе региона, рассказал Алексей Водорезов, один из создателей книги.

«В этой книге по-новому описано геологическое строение, изложены мысли об изменении климата, описана живая природа и заповедные территории, в том числе совсем недавно получившие статус особо охраняемых природных территорий», — отметил Водорезов.

«Природа Рязанской области» — это результат работы 12 авторов-специалистов по узким разделам географии и биологии, а также большого коллектива натуралистов-фотографов.

По мнению редактора, читателям будет особо интересно узнать про зубы вымерших акул, про «пьяный» лес, про карстовые озера.

Отмечается, что книга выпущена сотней экземпляров и разошлась по библиотекам, однако доступна электронная версия.


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