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В Рязани выпустили новый учебник о природе региона, рассказал Алексей Водорезов, один из создателей книги.
«В этой книге по-новому описано геологическое строение, изложены мысли об изменении климата, описана живая природа и заповедные территории, в том числе совсем недавно получившие статус особо охраняемых природных территорий», — отметил Водорезов.
«Природа Рязанской области» — это результат работы 12 авторов-специалистов по узким разделам географии и биологии, а также большого коллектива натуралистов-фотографов.
По мнению редактора, читателям будет особо интересно узнать про зубы вымерших акул, про «пьяный» лес, про карстовые озера.
Отмечается, что книга выпущена сотней экземпляров и разошлась по библиотекам, однако
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.