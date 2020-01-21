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9:56, 21 января 2020 426
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В аварии с такси в Канищеве пострадали двое

В аварии с такси в Канищеве пострадали двое

Фото: УМВД по Рязанской области

В аварии, которая произошла вечером в понедельник, 20 января, в Канищеве, пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 21:10 на регулируемом перекрестке около дома №28 по улице Бирюзова столкнулись Kia Rio под управлением 51-летнего таксиста и Ford Focus, за рулем которого был 19-летний рязанец. От удара Ford отбросило на металлическое ограждение.

Травмы получили водитель Ford Focus, а также его 20-летний пассажир. Они обращались в больницу.


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