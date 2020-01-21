В аварии с такси в Канищеве пострадали двое

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Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии, которая произошла вечером в понедельник, 20 января, в Канищеве, пострадали двое. Об этом сообщила
В 21:10 на регулируемом перекрестке около дома №28 по улице Бирюзова столкнулись Kia Rio под управлением 51-летнего таксиста и Ford Focus, за рулем которого был 19-летний рязанец. От удара Ford
Травмы получили водитель Ford Focus, а также его 20-летний пассажир. Они обращались в больницу.
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В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.