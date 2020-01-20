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Вечером в понедельник, 20 января, в Канищеве такси попало в серьезную аварию. ДТП произошло на перекрестке улиц Бирюзова и Интернациональной.
Такси столкнулось с легковой машиной. По словам очевидицы, вторая машина пробила ограждение и вылетела на тротуар. У нее буквально разворотило капот.
На место приехали скорая помощь и полиция.
Подробности уточняются.
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