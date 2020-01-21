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17:39, 21 января 2020 195
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Рязанский нефтезавод объяснил причину пожарной тревоги

Рязанский нефтезавод объяснил причину пожарной тревоги

Представители Рязанского нефтезавода объяснили, почему во вторник, 21 января, на предприятии сработала пожарная сигнализация.

По их словам, в РНПК провели внеплановую учебную эвакуацию, персонал вывели из здания заводоуправления.

Производственные подразделения завода при этом работали в обычном режиме.

Напомним, ранее в сети появилось видео эвакуации.


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