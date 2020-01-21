Рязанский нефтезавод объяснил причину пожарной тревоги

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Представители Рязанского нефтезавода объяснили, почему во вторник, 21 января, на предприятии
По их словам, в РНПК провели внеплановую учебную эвакуацию, персонал вывели из здания заводоуправления.
Производственные подразделения завода при этом работали в обычном режиме.
Напомним, ранее в сети появилось видео эвакуации.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.