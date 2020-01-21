Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:08, 21 января 2020 324
 0    0

На Рязанском нефтезаводе сработала пожарная тревога

На Рязанском нефтезаводе сработала пожарная тревога

На Рязанском нефтезаводе сработала пожарная тревога. Такая информация появилась во вторник, 21 января.

По предварительным данным, на предприятии проводят учения.

Также в соцсети появилось видео с эвакуированными из здания сотрудниками.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
7 часов назад
Обреченное зодчество. Как уберечь деревянную Рязань от полного разрушения?

Обреченное зодчество. Как уберечь деревянную Рязань от полного разрушения?

Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 722
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
21:02, 7 января 2020 2 186
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
16:05, 9 января 2020 1 343
Пьяный рязанец устроил стрельбу в клепиковском кафе и попытался уехать на машине
14:06, 8 января 2020 1 503
Мэр Рязани сравнила незагоревшуюся елку со снежинкой на Олимпиаде в Сочи 3
8:13, 16 января 2020 4 249
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 1
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум