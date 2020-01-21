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На Рязанском нефтезаводе сработала пожарная тревога. Такая информация появилась во вторник, 21 января.
По предварительным данным, на предприятии проводят учения.
Также в соцсети появилось видео с эвакуированными из здания сотрудниками.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.