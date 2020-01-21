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12:47, 21 января 2020 191
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Двух рязанских застройщиков требуют признать банкротами

Двух рязанских застройщиков требуют признать банкротами

Две рязанские строительные фирмы требуют признать банкротами. Об этом сообщает сайт Арбитражного суда.

Речь идет об ООО «Инжстрой» и ООО «Альфа Рязань».

Первая компания начала строительство дома №34 на улице Баженова в 2015 году, однако до сих пор не сдала объект, а его дольщиков признали обманутыми.

Операции по счетам компании налоговая служба приостановила за миллионную задолженность.

Второй застройщик не успел вовремя сдать дом №64 на улице Стройкова. Обманутые дольщики направили ООО «Альфа Рязань» более 20 исковых заявлений на общую сумму 11 млн рублей, операции по счетам компании также приостановила налоговая.

Истец — «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» потребовал признать компании банкротами и назначит конкурсного управляющего. Представители застройщиков в суде не возражали против введения процедуры банкротства.

Напомним, оба дома планируют сдать в 2020 году за счет фонда защиты дольщиков.


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