Двух рязанских застройщиков требуют признать банкротами

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Две рязанские строительные фирмы требуют признать банкротами. Об этом сообщает сайт Арбитражного суда.
Речь идет об ООО «Инжстрой» и ООО «Альфа Рязань».
Первая компания начала строительство дома №34 на улице Баженова в 2015 году, однако до сих пор
Операции по счетам компании налоговая служба приостановила за миллионную задолженность.
Второй застройщик
Истец — «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» потребовал признать компании банкротами и назначит конкурсного управляющего. Представители застройщиков в суде не возражали против введения процедуры банкротства.
Напомним, оба дома
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