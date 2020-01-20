В РГУ имени Есенина ведут выемку документов

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В РГУ имени С.А. Есенина силовики ведут выемку документов. Об этом сообщил «
Отмечается, что выемка ведется в планово-экономическом отделе, у директора научно-исследовательского института труда и социально-трудовых отношений РГУ имени С.А. Есенина Сергея Карташова, в приемной ректора Андрея Минаева.
В вузе РЗН. инфо комментировать информацию отказались.
Ранее стало известно, что физико-математического факультет РГУ им. С.А. Есенина
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