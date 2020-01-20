В рязанском минздраве рассказали, как прошли крещенские купания

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В рязанском минздраве рассказали, что крещенские купания прошли без происшествий. Никому из тех, кто окунался в купель, медицинская помощь не потребовалась.
Напомним, в ночь на 19 января в купелях Рязани и 77 населенных пунктов области искупались
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