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14:19, 20 января 2020 47
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На Крещение в купелях искупались более 23 тысяч жителей Рязанской области

На Крещение в купелях искупались более 23 тысяч жителей Рязанской области

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На Крещение в купелях искупались более 23 тысяч жителей Рязанской области. Об этом в понедельник, 20 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Купели сделали в Рязани и 77 населенных пунктах области. В ночь на 19 января во время традиционных купаний безопасность обеспечивали 478 полицейских, 80 представителей народных дружин и 10 сотрудников ОМОН регионального управления Росгвардии.

«При проведении мероприятий нарушений общественного порядка не допущено», — отметили в полиции.

Ранее в мэрии Рязани рассказали, сколько рязанцев окунулись в купель на Ореховом озере.


© RZN.info

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