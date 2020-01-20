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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На Крещение в купелях искупались более 23 тысяч жителей Рязанской области. Об этом в понедельник, 20 января,
Купели сделали в Рязани и 77 населенных пунктах области. В ночь на 19 января во время традиционных купаний безопасность обеспечивали 478 полицейских, 80 представителей народных дружин и 10 сотрудников ОМОН регионального управления Росгвардии.
«При проведении мероприятий нарушений общественного порядка не допущено», — отметили в полиции.
Ранее в мэрии Рязани рассказали, сколько рязанцев
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