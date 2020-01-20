Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

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Фото: Pixabay.com
Кремль наметил дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно может пройти 12 или 26 апреля, сообщает
Три близких к администрации президента источника заявили, что референдум устроят 12 апреля. Наименее вероятной датой называют 19 апреля: в этот день православные отмечают Пасху.
По данным источников, всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совфед, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу.
Ранее рабочая группа
Напомним, президент во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию поправки. Так, по его словам, она должна иметь приоритет над международным законодательством. В Основном законе нужно закрепить статус и роль Госсовета и принципы единой системы публичной власти.
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