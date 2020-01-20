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На Рязанском приборном заводе назначили нового гендиректора. Им стал Борис Виноградов, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе предприятия.
Виноградов пока занимает должность временно исполняющего гендиректора. В пресс-службе уточнили, что это связано с долгой процедурой допуска к должности.
В понедельник, 20 января, Борис Виноградов встретился с губернатором Николаем Любимовым.
Ранее Виноградов был директором по экономике и финансам и первым заместителем гендиректора.
Напомним, до этого завод
Отметим, что Рязанский приборный завод входит в АО «КРЭТ».
Фото с сайта Рязанского приборного завода
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