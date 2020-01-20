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15:14, 20 января 2020 180
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Любимов пообещал помочь Рязанскому приборному заводу

Любимов пообещал помочь Рязанскому приборному заводу

Николай Любимов пообещал помочь Рязанскому приборному заводу (входит в ОА «КРЭТ»), в том числе в решении вопросов на федеральном уровне. Во вторник, 20 января, губернатор встретился с новым гендиректором предприятия Борисом Виноградовым и представителями руководства «КРЭТ», сообщил сайт регионального правительства.

По словам Любимова, власти «постоянно мониторят» ситуацию на заводе.

«Фонд развития промышленности региона вместе с руководством предприятия занимаются сейчас поиском возможного финансирования для увеличения производительности труда в рамках нацпроекта, закупки нового оборудования для того, чтобы завод смог выполнять большие объемы и, соответственно, больше зарабатывать», — сказал глава области.

Любимов подчеркнул, что предприятие «занимает серьезные позиции для бюджета не только города Рязани, но и всей области».

Приборный завод производит изделия для военной авиации и гражданскую продукцию, в том числе зарядные станции для электромобилей и медицинское оборудование.


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