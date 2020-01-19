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21:18, 19 января 2020 87
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Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Фото: Pixabay.com

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию. Предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились «в высокой степени готовности» благодаря работе государственно-правового управления президента, передает РИА Новости.

Члены рабочей группы должны «отточить формулировки и выверить все юридические тонкости президентского законопроекта». Затем они внесут в Госдуму предложения, обозначенные президентом, и выработают и юридически оформят механизм референдума — общероссийского голосования.

Напомним, президент во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию поправки. Так, по его словам, она должна иметь приоритет над международным законодательством. В Основном законе нужно закрепить статус и роль Госсовета и принципы единой системы публичной власти.


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