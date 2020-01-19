RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию. Предложения, с которыми
Члены рабочей группы должны «отточить формулировки и выверить все юридические тонкости президентского законопроекта». Затем они внесут в Госдуму предложения, обозначенные президентом, и выработают и юридически оформят механизм референдума — общероссийского голосования.
Напомним, президент во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию поправки. Так, по его словам, она должна иметь приоритет над международным законодательством. В Основном законе нужно закрепить статус и роль Госсовета и принципы единой системы публичной власти.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний
ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.