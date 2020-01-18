В Новосибирске перед взлетом загорелся двигатель самолета

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Фото: Pixabay.com
В новосибирском аэропорту «Толмачево» перед взлетом загорелся двигатель самолета. Об этом в субботу, 18 января,
Двигатель воспламенился около 01:00 18 января (21:00 пятницы по московскому времени). Возгорание ликвидировали.
Самолет А-321neo авиакомпании S7 Airlines должен был лететь в Камрань. На его борту находились более 200 пассажиров. Их разместили в гостинице.
Прокуратура начала проверку.
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Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.