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Появилось видео ЧП с самолетом в Новосибирске. Загоревшийся двигатель снял один из пассажиров. Ролик опубликовали во «ВКонтакте».
Двигатель самолета А-321neo
Никто из более 200 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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