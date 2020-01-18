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Фото: Pixabay.com
В Москве у безработного из банковской ячейки украли 100 тысяч долларов. Об этом в субботу, 17 января, сообщает
К полицейским 45-летний мужчина обратился накануне. Оперативники выяснили, что деньги украли в период со 2 августа 2019 года по 17 января 2020 года.
Банк, в котором произошло преступление, находится на проспекте Маршала Жукова.
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