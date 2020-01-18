Турецкие инвесторы начали строить в Рязанской области теплицы за 9,3 млрд

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
«А Агро Рязань» и турецкие инвесторы начали строить в Пронском районе теплицы. Инвестиции в проект превысят 9,3 млрд рублей,
Теплицы займут 400 тысяч квадратных метров. В них круглогодично планируют выращивать около десяти сортов овощей. Работать там смогут более 500 человек.
Проект будут сдавать в три этапа. Предполагается, что овощи начнут выращивать в октябре.
Строительство теплиц и их работу в пятницу, 17 января, рязанский губернатор Николай Любимов обсудил с инвесторами — представителями компаний «Анекс Тур», «Артджан Тарым Урюнлери Ятырым Данышманлык Санайи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети» и ООО «А Агро».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ крещенскую ночь в Рязанской области будет до -5 градусов
|
cледующая новость →Глава МВФ предсказала новую Великую депрессию
Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.