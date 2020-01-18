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14:29, 18 января 2020 297
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Турецкие инвесторы начали строить в Рязанской области теплицы за 9,3 млрд

Турецкие инвесторы начали строить в Рязанской области теплицы за 9,3 млрд

Фото: Pixabay.com

«А Агро Рязань» и турецкие инвесторы начали строить в Пронском районе теплицы. Инвестиции в проект превысят 9,3 млрд рублей, сообщил сайт регионального правительства.

Теплицы займут 400 тысяч квадратных метров. В них круглогодично планируют выращивать около десяти сортов овощей. Работать там смогут более 500 человек.

Проект будут сдавать в три этапа. Предполагается, что овощи начнут выращивать в октябре.

Строительство теплиц и их работу в пятницу, 17 января, рязанский губернатор Николай Любимов обсудил с инвесторами — представителями компаний «Анекс Тур», «Артджан Тарым Урюнлери Ятырым Данышманлык Санайи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети» и ООО «А Агро».


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