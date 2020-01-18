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11:04, 18 января 2020 169
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Рязанский завод собрал для Росгвардии «незаметные машины связи»

Рязанский завод собрал для Росгвардии «незаметные машины связи»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Входящий в холдинг «Росэлектроника» Рязанский радиозавод собрал для Росгвардии «незаметные машины связи», передает РИА Новости.

Аппаратную связи разработали на транспортной базе Ford Transit. Ее преимущества — грузоподъемность до трех с половиной тонн, усиленная мощность электрогенератора, а также большое эргономичное пространство кузова при внешних компактных габаритах.

«Незаметные машины связи» могут работать в полевых условиях и на пересеченной местности. В кузове — три рабочих места с ноутбуками, печатающим устройством, телефонами и видеотелефоном. Эта техника позволит организовывать видеоконференцию со скоростью передачи данных до одного гигабита в секунду.

На машинах есть четыре камеры, при выявлении подозрительного объекта можно использовать еще одну — с 30-кратным увеличением. Для наблюдения есть квадрокоптер.

Связь со спецподразделениями обеспечивают цифровые радиостанции. Аппаратная оснащена шлюзом, который переводит обычные телефоны в IP-сеть с возможностью подключения до 16 абонентов. Всю информацию шифруют.


© RZN.info

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