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20:11, 17 января 2020 275
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В Рязани обсудили недочеты в организации проекта «Новогодняя столица»

В Рязани обсудили недочеты в организации проекта «Новогодняя столица»

В пятницу, 17 января, губернатор Рязанской области Николай Любимов провел совещание с представителями сферы туризма. На нем обсудили итоги реализации проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2020».

Губернатор начал с того, что проект «стал для города, и региона в целом, неким индикатором, который помог еще раз посмотреть на состояние местной туристической индустрии, увидеть ее сильные и слабые стороны».

Он отметил, что проект «оказался интересен, в том числе и туристам, готовым остаться здесь на несколько дней».

На совещании с отчетами выступили рязанские рестораторы, отельеры, туроператоры, экскурсоводы и руководство музеев.

Представители гостиничного бизнеса поделились рекордными, по их словам, показателями бронирования номеров за последние три года. Так, в период работы «Новогодней столицы» загрузка на отели и гостиницы города увеличилась на 30%. По словам бизнесменов, с 1 по 7 января они были заполнены на 100%. Отельеры отметили, что гости бронировали номера на новогодние праздники, начиная с сентября.

По данным туроператоров, возрос спрос на экскурсии по Рязани и ближайшим туристическим маршрутам — Константинову, Солотче, Михайлову, Скопину, Гусю-Железному, Касимову.

На встрече рассказали, что популярностью пользовались как обзорные экскурсии, так и услуги гидов, особенно у тех, кто посетил Рязань впервые. По словам спикеров, город посетили гости из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Орла, Краснодара, Ташкента, Иванова, Ельца и не только.

На совещании обсудили и недочеты «Новогодней столицы». Они были в работе мобильного приложения. Минусом, по мнению спикеров, было отсутствие карты для планирования маршрутов по городу. Кроме того, приложение своевременно не обновлялось и содержало неактуальную информацию.

Гости Рязани были недовольны тем, что 1 января многие точки питания были закрыты, не работали музеи. К недостаткам отнесли отсутствие парковок, навигации по местам проведения праздничных мероприятий и на вокзалах. Участники встречи отметили, что была необходимость в волонтерах-экскурсоводах, а также в волонтерах, владеющих иностранными языками и способными оказать поддержку иностранным гостям.

Критика прозвучала и в адрес группы проекта во «ВКонтакте»: в ней отметили отсутствие подробного описания мероприятий.

«Соцсети — это то, чем пользуются люди, когда только планируют поездку. Они еще не приехали в Рязань, не могут еще физически прийти в „Былину“ [там располагался визит-центр проекта „Рязань — Новогодняя столица России“ — прим.ред.] или в ТИЦ (туристический информационный центр), не могут получить информацию на месте. Они планируют поездку, и им нужно понимать, зачем им ехать в Рязань. Потому что многие, действительно, ехали из далека», — отметила автор проекта «Я Вам покажу» Ксения Паначева.

В заключение совещания губернатор отметил, что главные цели проекта удалось достигнуть. В частности, на 30% увеличился туристический поток и благоустроили четыре площадки, которые в дальнейшем планируется использовать для городских мероприятий.

«Нам необходимо продолжать создание комфортных инфраструктурных, логистических условий для развития туризма. Нужно обеспечить, чтобы все новое и оригинальное, что было у города в рамках проекта и нашло позитивный отклик у людей, было задействовано и активно использовалось в дальнейшем как для привлечения туристов, так и для организации интересного досуга рязанцев», — заключил Любимов.

Напомним, мероприятия «Новогодней столицы» посетили около полумиллиона человек.


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