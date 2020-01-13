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17:54, 13 января 2020 58
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Мероприятия «Новогодней столицы» в Рязани посетили полмиллиона человек — Сорокина

Мероприятия «Новогодней столицы» в Рязани посетили полмиллиона человек — Сорокина

Мероприятия «Новогодней столицы», которые проходили в Рязани с 7 декабря по 7 января, посетили полмиллиона человек. Об этом написала мэр города Елена Сорокина на своей странице в Facebook.

За месяц в городе провели более 700 интерактивных представлений, анимационных программ, физкультурно-спортивных мероприятий, фестивалей и шоу на 108 городских площадках.

«Экскурсионно-туристический поток на основании данных только музеев и гостиниц за этот период составил 123 960 человек», — говорится в сообщении.

Сорокина рассказала, что в адрес администрации города начали поступать письма с благодарностями от жителей Подмосковья и Санкт-Петербурга.

«Люди говорят „спасибо“ за теплый радушный прием, за интересную новогоднюю развлекательную программу», -уточнила мэр.

Ранее мэр Рязани сравнила незагоревшуюся елку со снежинкой на Олимпиаде в Сочи. Также Сорокина подвела итоги проекта «Новогодняя столица России 2020».


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