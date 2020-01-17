Из-за аномально теплой погоды в Захаровском районе отменили крещенские купания

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Фото: Издательство «Пресса»
В этом году в Захаровском районе отменили крещенские купания. Об этом пишет ИД «
Как прокомментировал организатор Сергей Севостьянов на странице «ВКонтакте», омовения не будет из-за аномально теплой погоды.
«Лед не успел набрать нужную толщину», — отметил он.
Начальник сектора по делам ГО и ЧС Захаровского района предупредил, что в этом году «ни в коем случае нельзя выходить на лед».
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В 2019 году россияне забыли забрать 700 тысяч документов на недвижимость.