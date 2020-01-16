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17:41, 16 января 2020 71
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Сорокина рассказала, где отметила свой 50-летний юбилей

Сорокина рассказала, где отметила свой 50-летний юбилей

Мэр Рязани Елена Сорокина отметила свой юбилей в Ессентуках. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В четверг, 16 января, главе администрации Рязани исполнилось 50 лет. Сорокина поблагодарила рязанцев за поздравления.

«Вечером я обязательно подниму бокал с живительной ессентукской водой за процветание родного города, за ваше благополучие, мои дорогие земляки! Обещаю, что из Ессентуков вернусь к работе с новыми силами и идеями», — написала Сорокина.

«Из сегодняшних открытий — в любом возрасте можно стать моложе», — добавила мэр.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сорокина уходит в отпуск, чтобы отметить за границей юбилей.


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