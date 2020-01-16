RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Инспекция по охране ОКН требует снести строящийся в Касимове торговый центр. Об этом сообщил сайт Арбитражного суда.
Ведомство требует от застройщика ООО «Мещерские просторы» привести четыре участка на улице Ленина в первоначальное состояние: снести строящееся здание с вывозом мусора в течение трех месяцев после решения суда.
Инспекция отмечает, что не согласовывала компании разрешение на строительство здания в границах территории исторического поселения федерального значения город Касимов.
По словам застройщика, разрешение на строительство было продлено в соответствии с законом и не признано недействительным.
Напомним, в июле 2019 года ООО «Мещерские просторы» выдали предписание о приостановке строительства торгового центра на улице Ленина, но застройщик
Фото из группы «Типичный Касимов» «ВКонтакте»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДля Крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 22 купели
|
cледующая новость →За неделю в Рязанской области подешевели рис и соль
Послание Владимира Путина стало, пожалуй, наиболее революционно за время его двадцатилетнего пребывания у власти.