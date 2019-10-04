В Касимове продолжили строить два торговых центра, несмотря на запрет

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В Касимове продолжили строить два торговых центра, несмотря на то, что работы признали незаконными. Об этом сообщил
В июле 2019 года застройщику ООО «Мещерские просторы» выдали предписание о приостановке строительства торгового центра на улице Ленина, на время работы прекратили. Позже застройщик возобновил строительство. Инспекция обратилась в администрацию Касимова, главархитектуру области и органы прокуратуры, чтобы отменить выданное разрешение.
Инспекция планирует подать в суд иск с требованием демонтировать здание.
3 октября этого года выяснилось, что по адресу: улица Советская, дом №106 проходят земляные работы и устраивают фундамент, предположительно для строительства торгового центра.
Ранее в инспекцию поступили проектные материалы по согласованию архитектурного облика будущего здания, проект не согласован, и застройщик начал строительные работы.
По факту планируют возбудить административное дело и выдать предписание о приостановлении работ.
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