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14:24, 4 октября 2019 80
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В Касимове продолжили строить два торговых центра, несмотря на запрет

В Касимове продолжили строить два торговых центра, несмотря на запрет

В Касимове продолжили строить два торговых центра, несмотря на то, что работы признали незаконными. Об этом сообщил сайт госинспекции по охране объектов культурного наследия региона.

В июле 2019 года застройщику ООО «Мещерские просторы» выдали предписание о приостановке строительства торгового центра на улице Ленина, на время работы прекратили. Позже застройщик возобновил строительство. Инспекция обратилась в администрацию Касимова, главархитектуру области и органы прокуратуры, чтобы отменить выданное разрешение.

Инспекция планирует подать в суд иск с требованием демонтировать здание.

3 октября этого года выяснилось, что по адресу: улица Советская, дом №106 проходят земляные работы и устраивают фундамент, предположительно для строительства торгового центра.

Ранее в инспекцию поступили проектные материалы по согласованию архитектурного облика будущего здания, проект не согласован, и застройщик начал строительные работы.

По факту планируют возбудить административное дело и выдать предписание о приостановлении работ.


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