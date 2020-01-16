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21:11, 16 января 2020 102
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ЕСПЧ признал неправомерным запрет на гей-парады в Рязани

ЕСПЧ признал неправомерным запрет на гей-парады в Рязани

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что российские власти нарушили права представителей ЛГПТ-сообщества, запретив им проводить гей-парады в Рязани и других городах области. Активисты собирались организовать шествия в Сасове, Касимове, Скопине и Новомичуринске.

Запрет рязанских властей планировали обжаловать в судах, а дело намеревались довести до ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека посчитал, что «запрет на проведение публичных собраний ЛГБТ, навязанный национальными властями, не соответствовал насущной социальной необходимости и, таким образом, не был необходим в демократическом обществе».

Суд также считает, что заявители подвергались неоправданной дискриминации по признаку сексуальной ориентации, которая была несовместима со стандартами Конвенции.

Согласно постановлению ЕСПЧ, рязанские власти нарушили статью 11 и статью 14 в сочетании со статьей 11 Конвенции. Однако в выплате компенсации активисту Николаю Алексееву отказали.


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