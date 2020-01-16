ЕСПЧ признал неправомерным запрет на гей-парады в Рязани

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Запрет рязанских властей планировали
Европейский суд по правам человека посчитал, что «запрет на проведение публичных собраний ЛГБТ, навязанный национальными властями, не соответствовал насущной социальной необходимости и, таким образом, не был необходим в демократическом обществе».
Суд также считает, что заявители подвергались неоправданной дискриминации по признаку сексуальной ориентации, которая была несовместима со стандартами Конвенции.
Согласно постановлению ЕСПЧ, рязанские власти нарушили статью 11 и статью 14 в сочетании со статьей 11 Конвенции. Однако в выплате компенсации активисту Николаю Алексееву отказали.
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