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10:00, 23 ноября 2018 1 807
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Касимовцы вслед за сасовцами захотели провести гей-парад

Касимовцы вслед за сасовцами захотели провести гей-парад

В администрацию Касимова поступило три уведомления о проведении гей-парада. Документ опубликован в группе «Типичный Касимов» «ВКонтакте».

ЛГБТ-активисты планировали провести часовое шествие 26 ноября. Предполагаемое количество участников мероприятия — 300 человек.

Администрация Касимова отказала в проведении парада, пояснив, что цели указанных мероприятий противоречат действующему законодательству, в частности ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Ранее гей-парад запретили провести в Сасове.


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