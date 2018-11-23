Касимовцы вслед за сасовцами захотели провести гей-парад

В администрацию Касимова поступило три уведомления о проведении гей-парада. Документ опубликован в группе «
ЛГБТ-активисты планировали провести часовое шествие 26 ноября. Предполагаемое количество участников мероприятия — 300 человек.
Администрация Касимова отказала в проведении парада, пояснив, что цели указанных мероприятий противоречат действующему законодательству, в частности ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Ранее гей-парад