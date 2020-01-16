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Бывший замглавы администрации Рязани Сергей Сивоконь устроился на работу в Волжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора в Астрахани. Об этом пишут
По данным источника, с февраля 2017-го до октября 2018 года Сивоконь был главой администрации поселка Городище. Затем был назначен заместителем председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства администрации Волгоградской области.
Сергей Сивоконь начинал свою карьеру в Краснодарском крае, где родился в 1972 году.
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