Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:40, 16 января 2020 105
 0    0

Андрей Макаров вошел в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию

Андрей Макаров вошел в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию

Представитель Рязанской области в Госдуме Андрей Макаров вошел в состав рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что всего в рабочую группу вошли 75 человек, включая политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей.

Напомним, в среду, 15 января, Владимира Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение поправки в Конституцию.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
В рязанской академии тенниса подвели итоги года

В рязанской академии тенниса подвели итоги года

На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 297
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 4 031
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 2 163
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
16:01, 4 января 2020 1 998
В Рязани устроят трехдневный фестиваль огня и света
16:49, 2 января 2020 2 741
Первый канал показал, как в Рязани отпраздновали Новый год 5
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум