Андрей Макаров вошел в состав рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию

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Представитель Рязанской области в Госдуме Андрей Макаров вошел в состав рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, документ опубликован на
Отмечается, что всего в рабочую группу вошли 75 человек, включая политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей.
Напомним, в среду, 15 января, Владимира Путин в ходе послания Федеральному собранию
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.