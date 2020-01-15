Владимир Путин предложил вынести на обсуждение поправки к Конституции

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Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию, об этом он рассказал в ежегодном послании к Федеральному собранию.
Президент предложил закрепить в Конституции положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже уровня прожиточного уровня.
Президент также отметил, что не видит необходимости в принятии новой Конституции России.
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