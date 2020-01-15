Рязанка с мужем оказались в чилийской тюрьме за осквернение памятника, об этой ситуации она написала на своей странице в Facebook.

Девушка рассказала, что вместе с супругом они поехали в латиноамериканскую пустыню Атакама, где находится геоглиф (большое изображение человека). На нем выложен лингам из камней (символ божественной производящей силы).

«Знака, запрещающего проход там не было. Было три знака — нельзя ехать на машине, нельзя мусорить и нельзя капать. Нам сказали, что мы нарушили запрет. После нас с мужем отвезли в тюрьму, посадили в отдельные камеры, надели наручники, а затем был суд, который проходил без переводчика», — отметила рязанка.

Девушка уверяет, что геоглиф они с мужем не трогали, а просто шли по холму.

«Оказалось что информация была в тексте, где указано что нельзя идти, но мы его не заметили (в этом виноваты, безусловно). По-испански не говорим, не понимаем», — подчеркнула россиянка.

Теперь путешественники не имеют права выезжать из страны 60 дней, им также грозит штраф в 480 тысяч рублей.

«Нас признали виновными по нескольким статьям. Одна из них гласит, что мы причинили урон и серьезный вред памятнику. Не понимаем, как будем здесь жить два месяца без нужного количества денег», — заключила рязанка.