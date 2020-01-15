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12:34, 15 января 2020 659
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Путин объявил о выплатах материнского капитала за первого ребенка

Путин объявил о выплатах материнского капитала за первого ребенка

Фото: Kremlin.ru

Программа материнского капитала распространят на рождение первого ребенка. Об этом в среду, 15 января, объявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Деньги выплачивать начнут уже в 2020 году.

Также он заявил, что маткапитал при рождении второго ребенка увеличится на 150 тысяч рублей до 616 тысяч 617 рублей. Саму программу выплат материнского капитала продлят до 2026 года, ранее ее планировали завершить в 2021 году.


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