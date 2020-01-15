Елена Сорокина уходит в отпуск, чтобы отметить за границей юбилей - СМИ

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Елена Сорокина уходит в отпуск и уезжает за границу, чтобы отметить за границей юбилей. Об этом сообщил Vidsboku.
В четверг, 16 января, главе администрации Рязани исполняется 50 лет.
По информации издания, Сорокина планирует вернуться из отпуска 27 января. Отмечается, что исполнять обязанности главы горадминистрации будет Владимир Бурмистров.
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