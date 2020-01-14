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17:35, 14 января 2020 141
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Рязанские полицейские сняли на видео, как сожгли наркотики

Рязанские полицейские сняли на видео, как сожгли наркотики

Рязанские полицейские сняли на видео, как сожгли наркотики. Ролик опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Под охраной бойцов спецназа «Гром» 32 килограмма наркотиков вывезли на промышленное предприятие и сожгли в плавильной печи при температуре свыше тысячи градусов Цельсия.

«Полицейские отправили в огонь 9 килограммов 220 граммов наркотиков синтетического происхождения, 560 граммов героина, 1,5 килограмма амфетамина и МДМА, 810 граммов метадона, 1 килограмм 830 граммов гашиша и около 18 килограммов марихуаны», — отчиталась пресс-служба.

Эти наркотики были вещдоками по 172 уголовным делам. В результате их рассмотрения к различным видам наказания приговорили 183 человека. В частности, осудили участников пяти преступных групп, распространявших синтетические наркотики бесконтактным способом.


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