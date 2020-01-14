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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
Рязанка извинилась перед маршрутчиком за обвинение в двойном списании денег с карты. Об этом во вторник, 14 января, РЗН. инфо сообщила Наталья Рудик.
11 декабря в соцсети она
У девушки не сработала одна из банковских карт, а другая «выдала чек». Позже она обнаружила, что деньги списали с обеих карт.
«Как мне объяснили в «УмКе"[оператор терминалов для оплаты проезда], 6 января я оплатила проезд картой, но на ней не было денег. Когда в следующий раз (10 января) я приложила карту к терминалу, с меня списали деньги за не оплаченную ранее поездку. Именно поэтому карта не выдала новый чек», — объяснила девушка.
Она отметила, что передала водителю маршрутки №85 извинение за опубликованную в соцсетях информацию.
Ранее в мэрии в случаях двойного списания денег за проезд
© RZN.info
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