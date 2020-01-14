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13:36, 14 января 2020 198
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Рязанка извинилась перед маршрутчиком за обвинение в двойном списании денег с карты

Рязанка извинилась перед маршрутчиком за обвинение в двойном списании денег с карты

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанка извинилась перед маршрутчиком за обвинение в двойном списании денег с карты. Об этом во вторник, 14 января, РЗН. инфо сообщила Наталья Рудик.

11 декабря в соцсети она пожаловалась на двойное списание денег за проезд в маршрутке №85.

У девушки не сработала одна из банковских карт, а другая «выдала чек». Позже она обнаружила, что деньги списали с обеих карт.

«Как мне объяснили в «УмКе"[оператор терминалов для оплаты проезда], 6 января я оплатила проезд картой, но на ней не было денег. Когда в следующий раз (10 января) я приложила карту к терминалу, с меня списали деньги за не оплаченную ранее поездку. Именно поэтому карта не выдала новый чек», — объяснила девушка.

Она отметила, что передала водителю маршрутки №85 извинение за опубликованную в соцсетях информацию.

Ранее в мэрии в случаях двойного списания денег за проезд посоветовали обращаться в «УмКу» по телефону: 27-25-05.


© RZN.info

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