Рязанцы пожаловались на двойное списание денег за проезд в маршрутке №85

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанка в соцсети пожаловалась на двойное списание денег за проезд в маршрутке №85. По словам женщины, водитель сказал ей, что терминал не считывает банковскую карту и попросил оплатить проезд другим способом.
«Так как списание средств „Умкой“ происходит через несколько часов, то отследить списание я смогла только вечером. Деньги за проезд были списаны с обеих карт», — пояснила горожанка.
Как отметила рязанка, этот случай произошел в маршрутке с номером К793РТ.
Об аналогичной ситуации в такой же маршрутке рассказала еще одна горожанка.
«Супруга рассказывала, что в маршрутке оплата банковской картой не прошла, оплатила наличными, а вечером и с карты списали», — написал об еще одном похожем случае другой комментатор. Он не уточнил номер маршрутки.
Фото Натальи Рудик
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В массовой аварии под Рязанью пострадали пятеро
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?