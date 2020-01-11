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9:18, 11 января 2020 126
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Рязанцы пожаловались на двойное списание денег за проезд в маршрутке №85

Рязанцы пожаловались на двойное списание денег за проезд в маршрутке №85

Рязанка в соцсети пожаловалась на двойное списание денег за проезд в маршрутке №85. По словам женщины, водитель сказал ей, что терминал не считывает банковскую карту и попросил оплатить проезд другим способом.

«Так как списание средств „Умкой“ происходит через несколько часов, то отследить списание я смогла только вечером. Деньги за проезд были списаны с обеих карт», — пояснила горожанка.

Как отметила рязанка, этот случай произошел в маршрутке с номером К793РТ.

Об аналогичной ситуации в такой же маршрутке рассказала еще одна горожанка.

«Супруга рассказывала, что в маршрутке оплата банковской картой не прошла, оплатила наличными, а вечером и с карты списали», — написал об еще одном похожем случае другой комментатор. Он не уточнил номер маршрутки.

Фото Натальи Рудик


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