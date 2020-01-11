Рязанцам рассказали, как вернуть деньги за двойную оплату проезда в маршрутках

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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В рязанской мэрии рассказали, как вернуть деньги за двойную оплату проезда в маршрутках. На подобную ситуацию в субботу, 11 января,
Горожанам рекомендовали обратится в управление транспорта администрации и предоставить номера карт, с которых списали лишние деньги.
«Оператор АСОП должен подтвердить, что произошло списание, — уточнили в мэрии. — На основании полученной информации УТ обратится к перевозчику, который проведет работу с водителем по пользованию терминалами оплаты проезда и вернет деньги».
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