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12:56, 11 января 2020 300
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Рязанцам рассказали, как вернуть деньги за двойную оплату проезда в маршрутках

Рязанцам рассказали, как вернуть деньги за двойную оплату проезда в маршрутках

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В рязанской мэрии рассказали, как вернуть деньги за двойную оплату проезда в маршрутках. На подобную ситуацию в субботу, 11 января, пожаловались две пассажирки маршрутки №85.

Горожанам рекомендовали обратится в управление транспорта администрации и предоставить номера карт, с которых списали лишние деньги.

«Оператор АСОП должен подтвердить, что произошло списание, — уточнили в мэрии. — На основании полученной информации УТ обратится к перевозчику, который проведет работу с водителем по пользованию терминалами оплаты проезда и вернет деньги».


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