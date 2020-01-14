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13:11, 14 января 2020 155
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Рязанцам напомнили о правилах безопасности во время Крещенских купаний

Рязанцам напомнили о правилах безопасности во время Крещенских купаний

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанцам напомнили о правилах безопасности во время Крещенских купаний. Информацию опубликовали на сайте администрации Рязанского района.

Купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Их участников призвали окунаться только в специально оборудованные для этого проруби под присмотром спасателей.

Необходимо сделать разминку для разогрева тела, а для подхода к воде — выбрать не скользкую обувь или шерстяные носки.

Окунаться рекомендуется по шею, не замочив голову. Нырять в прорубь вперед головой нельзя.

В воде не следует находиться более минуты, а на берегу необходимо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. После рекомендуется выпить горячий чай.

Рязанцам также напомнили, что категорически запрещается:

  • купаться пьяным;
  • нырять и плавать под водой, подавать крики ложной тревоги;
  • засорять воду и берега;
  • приводить с собой животных;
  • собираться группами на льду у края полыньи;
  • заходить за ограждения.

Купание детей допускается только с родителями или взрослыми родственниками.

Напомним, в Рязанском районе оборудуют восемь купелей.


© RZN.info

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