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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанцам напомнили о правилах безопасности во время Крещенских купаний. Информацию опубликовали на
Купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. Их участников призвали окунаться только в специально оборудованные для этого проруби под присмотром спасателей.
Необходимо сделать разминку для разогрева тела, а для подхода к воде — выбрать не скользкую обувь или шерстяные носки.
Окунаться рекомендуется по шею, не замочив голову. Нырять в прорубь вперед головой нельзя.
В воде не следует находиться более минуты, а на берегу необходимо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. После рекомендуется выпить горячий чай.
Рязанцам также напомнили, что категорически запрещается:
Купание детей допускается только с родителями или взрослыми родственниками.
Напомним, в Рязанском районе оборудуют
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