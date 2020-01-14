Назван самый продаваемый в 2019 году автомобиль

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Самой продаваемой моделью автомобиля по иогам 2019 года стала Lada Granta. Об этом сообщило агентство «
В предыдущие годы рейтинг возглавляли Lada Vesta, Kia Rio и и Hyundai Solaris.
В 2019 году в России продажи автомобиля Lada Granta выросли на 28% и составили 135 831 автомобиль.
На втором месте оказалась Lada Vesta с показателями 111 459 машин (+3%), среди которых 55 338 универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross. Третье место с результатом 92 475 автомобилей заняла Kia Rio (-8%).
В топ-5 попали кроссовер Hyundai Creta, продажи которого составили 71 487 машин (+6%). Далее идет седан Hyundai Solaris — его выбрали 58 682 потребителя (-11%).
Также за прошлый год продали 56 102 машин Volkswagen Polo (-6%), Lada Largus — 52 397 машин (-2%), в том числе 9274 фургона. Спрос на внедорожник Renault Duster снизился на 6% до 39 031 автомобиля.
Volkswagen Tiguan купили 37 432 раза (+12%).
В топ-10 попал также Renault Logan с результатом 35 391 машина (+17%).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ мэрии объяснили, почему в Рязани открыли недоделанный «Наташкин» парк
|
cледующая новость →Глава Счетной палаты рассказал, сколько воруют из бюджета России
На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.