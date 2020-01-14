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16:08, 14 января 2020 107
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Назван самый продаваемый в 2019 году автомобиль

Назван самый продаваемый в 2019 году автомобиль

Самой продаваемой моделью автомобиля по иогам 2019 года стала Lada Granta. Об этом сообщило агентство «Автостат».

В предыдущие годы рейтинг возглавляли Lada Vesta, Kia Rio и и Hyundai Solaris.

В 2019 году в России продажи автомобиля Lada Granta выросли на 28% и составили 135 831 автомобиль.

На втором месте оказалась Lada Vesta с показателями 111 459 машин (+3%), среди которых 55 338 универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross. Третье место с результатом 92 475 автомобилей заняла Kia Rio (-8%).

В топ-5 попали кроссовер Hyundai Creta, продажи которого составили 71 487 машин (+6%). Далее идет седан Hyundai Solaris — его выбрали 58 682 потребителя (-11%).

Также за прошлый год продали 56 102 машин Volkswagen Polo (-6%), Lada Largus — 52 397 машин (-2%), в том числе 9274 фургона. Спрос на внедорожник Renault Duster снизился на 6% до 39 031 автомобиля.

Volkswagen Tiguan купили 37 432 раза (+12%).

В топ-10 попал также Renault Logan с результатом 35 391 машина (+17%).


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