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15:26, 14 января 2020 241
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Бывшему советнику Карабасова продлили арест. Он находится в СИЗО уже 14 месяцев

Бывшему советнику Карабасова продлили арест. Он находится в СИЗО уже 14 месяцев

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Бывшего советника рязанского мэра оставили в СИЗО. Во вторник, 14 января, фигуранту дела о «Детском питании» Александру Зайкину продлили меру пресечения, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Зайкина оставили в СИЗО до 19 апреля.

Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил 1 миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.


© RZN.info

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