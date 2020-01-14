Бывшему советнику Карабасова продлили арест. Он находится в СИЗО уже 14 месяцев

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Бывшего советника рязанского мэра оставили в СИЗО. Во вторник, 14 января, фигуранту дела о «Детском питании» Александру Зайкину продлили меру пресечения, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Зайкина оставили в СИЗО до 19 апреля.
Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий в своем автомобиле
Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра
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