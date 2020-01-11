В Дягилеве нашли отрезанную голову собаки

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Утром в субботу, 11 января, жители Военного городка в Дягилеве нашли останки собаки. Об этом сообщили в
«Люди в панике, всего в нескольких метрах от остановки, рядом с жилыми многоэтажными и частными домами, кто-то убил собаку, отрезал ей голову, снял шкуру и распотрошил. Тушка пропала. Понятно, зачем это было сделано. Ее теперь употребят в пищу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место выезжали зоозащитники и следственный комитет.
«Мы очень просим полицию разобраться в этом деле, мы будем внимательно следить за этим! Если у Вас есть любая информация, мы ищем свидетелей и очевидцев! Важна каждая мелочь! Телефон для связи:
Отметим, полиция
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.