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15:50, 11 января 2020 383
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В Дягилеве нашли отрезанную голову собаки 2

В Дягилеве нашли отрезанную голову собаки

Утром в субботу, 11 января, жители Военного городка в Дягилеве нашли останки собаки. Об этом сообщили в группе «Служба по контролю за безнадзорными животными».

«Люди в панике, всего в нескольких метрах от остановки, рядом с жилыми многоэтажными и частными домами, кто-то убил собаку, отрезал ей голову, снял шкуру и распотрошил. Тушка пропала. Понятно, зачем это было сделано. Ее теперь употребят в пищу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выезжали зоозащитники и следственный комитет.

«Мы очень просим полицию разобраться в этом деле, мы будем внимательно следить за этим! Если у Вас есть любая информация, мы ищем свидетелей и очевидцев! Важна каждая мелочь! Телефон для связи: +7 (903) 640-78-88», — написали волонтеры.

Отметим, полиция проводит проверку после убийства животного.


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