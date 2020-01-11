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Полиция проводит проверку после убийства собаки в Дягилеве. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
«На место выезжали сотрудники УМВД, которые осмотрели место происшествия, после чего останки изъяли для экспертизы», — прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, утром в субботу, 11 января, жители Военного городка в Дягилеве
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