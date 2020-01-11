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Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин выступил за освобождение из тюрьмы экс-мэра Рязани Валерия Рюмина. Об этом пишет «
Напомним, в 2013 году Рюмина
Бывший мэр уже пытался несколько раз выйти по УДО, но ему
В пятницу, 10 января, в Скопинском районном суде разбирали очередное ходатайство об условно-досрочном освобождении Рюмина: по приговору суда он должен освободиться в августе. Заседание отложили на 24 января.
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