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12:20, 11 января 2020 128
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Фомин выступил за освобождение из тюрьмы экс-мэра Рязани

Фомин выступил за освобождение из тюрьмы экс-мэра Рязани

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин выступил за освобождение из тюрьмы экс-мэра Рязани Валерия Рюмина. Об этом пишет «Вечерняя Рязань».

Напомним, в 2013 году Рюмина приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в 30 тысяч рублей. Его признали виновным в вымогательстве крупной суммы у Аркадия Фомина под угрозой опубликовать в газете «Вечерняя Рязань», принадлежавшей Рюмину, сведения, позорящие политика.

Бывший мэр уже пытался несколько раз выйти по УДО, но ему отказывали.

В пятницу, 10 января, в Скопинском районном суде разбирали очередное ходатайство об условно-досрочном освобождении Рюмина: по приговору суда он должен освободиться в августе. Заседание отложили на 24 января.


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